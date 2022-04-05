أظهر أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 5ر27 % وفقا للاستطلاع اليومى الذي نشرته مؤسسة إيفوب-فيدوسيال لقياسات الرأى العام بانخفاض بمقدار 5ر0 نقطة عن الاستطلاع السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن مارين لوبان مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف حصلت على 22 % بزيادة نصف نقطة عن الاستطلاع السابق الذي أجري لصالح شبكة قنوات "ال سي آي" و"باري ماتش "و راديو "سود.

كما أظهر الاستطلاع أن مرشح اليسار المتطرف جون- لوك ميلينشون سيحل في المركز الثالث في الجولة الأولى بـ 5ر15 % بزيادة نصف نقطة مئوية.

أما المرشح اليميني المتطرف إريك زمور ومرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس فسوف يأتيان في المرتبة الرابعة بالحصول على 10 % من الأصوات.

وسيشارك في جولة الإعادة، التي تجرى في 24 نيسان/إبريل المقبل، المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.

وسيتقدم ماكرون على لوبان،بنسبة 53% مقابل 47%، حسب الاستطلاع.

واستطلعت مؤسسة إيفوب-فيدوسيال آراء 3008 بالغين من 31 آذار/ مارس إلى 4 نيسان/أبريل.