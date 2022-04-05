فجرت شبكة (مونت كارلو) الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مشيرة إلى أنه سيرفض عروض نادي ريال مدريد الإسباني وسيبقى مع ناديه باريس سان جيرمان.

ونقلت الشبكة عن الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات دانيال ريولو قوله: "أعلم أنه لن يصدقني أحد.. لكن مبابي سيوقع عقده الجديد مع باريس سان جيرمان في مايو القادم".

وينتهي عقد كيليان مبابي في 30 يونيو، وبالتالي، سيرحل بالمجان عن باريس سان جيرمان والأقرب، بحسب الصحافة الأوروبية، هو انتقال الفرنسي إلى ريال مدريد.

كانت تقارير فرنسية قد ذكرت أمس أن نادي باريس سان جيرمان قرر عرض شارة قيادة الفريق للدولي الفرنسي كيليان مبابي، ليثبت له أنه أهم جزء في المشروع، كمحاولة أخيرة في تحركات النادي الفرنسي لتجديد تعاقد نجمه المفضل، قبل أشهر قليلة على انتهائه.

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرييه، قد أعرب مؤخرا عن رغبته في استمرار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان في الأعوام المقبلة.

ونقلت صحيفة "كاست فرانس" الفرنسية عن لو جرييه قوله "أريد بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان، هذا الأفضل لكرة القدم الفرنسية، أن يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل في الدوري، أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان"