أبقت محكمة استئناف رواندية على الحكم الحالي بالسجن 25 عاما لبول روسيساباجينا، الذي جُسدت شخصيته في فيلم (هوتيل رواندا) "فندق رواندا" وهو يحمي المئات خلال الإبادة الجماعية عام 1994، رافضة محاولة تمديده إلى السجن مدى الحياة.

وأدين روسيساباجينا (67 عاما) في سبتمبر أيلول بثماني تهم تتعلق بالإرهاب تتصل بأنشطة منظمة معارضة لحكم الرئيس بول كاجامي، وهو محتجز الآن بأحد سجون رواندا.

وينفى روسيساباجينا جميع التهم الموجهة إليه، ورفض المشاركة في المحاكمة التي استنكرها هو وأنصاره ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

ولم يمثل أمام المحكمة في كيجالي للاستماع إلى قرار القاضي إيمانويل كامير الذي قال إنه لا يوجد سبب لتمديد عقوبته.

ووصف ممثلو الادعاء في فبراير شباط الحكم الحالي بأنه متساهل للغاية بالنظر إلى خطورة التهم وأثر الجرائم المزعومة.