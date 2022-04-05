طالبت "رابطة الحبوب الأوكرانية"، وهي جمعية تمثل المنتجين والمصدرين، الحكومة بإلغاء القيود المفروضة على صادرات القمح، واستئناف عملية التصدير.

وقالت الرابطة، في بيان ، إن أوكرانيا لديها مخزونات إضافية من القمح بسبب الحصاد الوفير خلال العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يأتي هذا بينما تواصل أسعار القمح الارتفاع على خلفية احتمالية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وكان مسؤول أوكراني صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده قد تخفف القيود المفروضة على تصدير القمح خلال نيسان/أبريل، بمجرد التأكد من نجاح موسم زراعة القمح في فصل الربيع، رغم الغزو الروسي، في حين ستظل القدرة التصديرية لأوكرانيا غير واضحة في الوقت الراهن.

وكانت الحكومة قد فرضت في آذار/مارس الحصول على تصاريح مسبقة لتصدير المنتجات الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت دوار الشمس والدجاج والبيض.

وتم إلغاء شرط الحصول على تصريح بالنسبة لصادرات الذرة وزيت دوار الشمس لاحقا في ظل وجود مخزونات كافية من السلعتين لدى البلاد، وحتى يتسنى للمزارعين الحصول على إيرادات بالعملة الصعبة لمواصلة عملهم.