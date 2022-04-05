أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1ر1% سنويا.

جاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 7ر2% بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 9ر6%.

وعلى أساس شهري تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 8ر2% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 5ر1% فقط، بعد تراجعه بنسبة 2ر1% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي 540712 ينا بانخفاض نسبته 1ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي.