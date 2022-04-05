قررت عملاقة السياحة "توي إيه جي" تعيين1500 موظف جديد من أجل موسم الصيف، في إشارة إلى أن قطاع قضاء العطلات في أوروبا يتعافى من الضغط غير المسبوق الذي وضعته أزمة وباء كورونا على السفر.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت أكبر شركة سياحة في العالم اليوم الثلاثاء إنها سوف تقوم بتعيين موظفين في أقسام التكنولوجية والمبيعات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مندوبين لها في المنتجعات الشهيرة.

وقالت عضو مجلس إدارة توي المسؤولة عن الموارد البشرية، سيبيل ريس، في بيان: "نتوقع أن تعود الحجوزات الصيفية لعام 2022 إلى ما يقترب من المستويات الطبيعية في صيف 2019، ونقوم الآن بتعزيز فرقنا".

وتراهن شركات السفر وشركات الطيران على أن الأوروبيين سوف ينفقون بسخاء على العطلات هذا الصيف بعد عامين من القيود والإغلاق، حتى في الوقت الذي يجور فيه التضخم على الدخل المتاح.

وتضررت توي، التي تتخذ من هانوفر في ألمانيا مقرا لها، بشدة من الوباء وخفضت القوة العاملة بها من حوالي 72 ألف موظف إلى ما يزيد قليلا على 43 ألفا بحلول نهاية العام الماضي.