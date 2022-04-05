أكدت الفنانة هدى المفتي، أن الأصداء على مشاركتها في مسلسل (سوتس بالعربي) أسعدتها للغاية، مشيرة إلى أنها تجربة تعتز بها في مسيرتها الفنية.

وقالت هدي المفتي، في منشور عبر حسابها بموقع "انستجرام" اليوم /الثلاثاء/ :"مدام مي في سوتس بالعربي.. مبسوطة أني كنت جزءا صغيرا من هذا العمل".

وظهرت هدى المفتي في الحلقة الثانية من المسلسل في شخصية "مي" التي تعرضت للتحرش والفصل التعسفي من مديرها في العمل "حجاج"، ونجح المحامي الشهير زين ثابت "آسر ياسين" ومساعده المحامي المبتدئ أدم منصور "أحمد داود" برد حقوقها.

وقامت هدى المفتى بتوجيه صفعة للمدير المتحرش عبر أداء متميز لامس العديد من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.

ولاقى أداء "المفتي" التمثيلي إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ "المبدعة" وأن دورها جميل رغم أن مساحته صغيرة.

مسلسل سوتس بالعربي، هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 - 2019).

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داوود وتارا عماد ، وتأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.