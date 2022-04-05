توفي المخرج الكندي جون زاريتسكي الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي سنة 1983، جراء إصابته بنوبة قلبية عن 79 عاماً، على ما أفادت الاثنين وسائل إعلام محلية.

وزاريتسكي حاز جائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي "جاست أناذر ميسينغ كيد" الذي تدور أحداثه حول تحقيق يُجرى بعد اختفاء شاب كندي يبلغ 19 عاماً خلال رحلة كان يقوم بها بين العاصمة الكندية أوتاوا وولاية كولورادو الأميركية.

وتوفي زاريتسكي المولود في مقاطعة أونتاريو الكندية، بنوبة قلبية في 30 آذار/مارس في فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب البلاد، بعد مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تأكدت من صحة المعلومة بعدما تواصلت مع أسرته.

وعام 2008، أثار عرض فيلم زاريتسكي الوثائقي "رايت تو داي؟" (الحق في إنهاء الحياة؟) الذي يتناول الانتحار بمساعدة الغير لدى مريض يعاني مرض التصلب الجانبي الضموري، ضجة في بريطانيا إثر عرضه على قناة محلية وأعاد إحياء النقاش حول حق الإنسان في إنهاء حياته.