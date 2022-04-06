اختتمت الهيئة العامة للشباب الموسم الثاني من برنامج (وادي الشباب) الذي انطلق في نوفمبر من العام الماضي إلى مارس وسط مشاركة تجاوزت 220 مشتركا، بهدف تطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستخداماتها.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن برنامج «وادي الشباب» الذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة بتمكين الشباب في القطاعات الالكترونية يتبنى الأنشطة العلمية في المجالات التكنولوجية والتقنية والبرمجية والذكاء الاصطناعي، موضحة أنه أكثر من 220 مشترك استفاد من هذا البرنامج الذي قدم دورات متخصصة في مجال التكنولوجيا منها دورة (IoT) لتعليم الشباب أساسيات انترنت الأشياء وعمل المنازل الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ودورة (green and smart energy) للتدريب على أساسيات استغلال ضوء أشعة الشمس (الطاقة الشمسية). وذكرت أنه من ضمن انجازات مشروع وادي الشباب إنشاء فريق (BlueTech) التابع للهيئة العامة للشباب وحصولهم على المركز الأول في مسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية (غرب آسيا) في دولة الامارات وتأهلهم لمسابقة دوري الابداع الشبابي ووصولهم الى النهائيات وتأهيله للمنافسة الدولية التي تقام في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية. وأفادت هيئة الشباب بأن الفريق فاز بالمسابقة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة خورفكان 2022، وأن المسابقة اتبعت منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي بالإضافة إلى خوض المشاركين تجربة تصميم وتنفيذ غواصة آلية مدارة عن بعد باستخدام أساسيات تصميم السفن والغواصات.