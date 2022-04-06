عبدالعزيز الفضلي



شارك وفد جمعية الكشافة الكويتية المشارك في منتدى سلامة وجودة الحياة الرقمية للشباب العربي والذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث مثل كشافة الكويت مساعد القائد علي باسم الذيابي ومساعد القائد عباس حسين شاكر.



وتم خلال المنتدى مناقشة متطلبات تحقيق السلامة على الإنترنت في الإقليم الكشفي العربي «الحماية من الأذى» وتحدث في الجلسة القائد رفعت السباعي نائب مدير الإقليم الكشفي العربي والقائدة جنان محمد السيد مستشارة المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى عن كيفية إنشاء بيئة آمنة للانترنت للجميع وفوائد دورات الحماية عن الأذى.



كما تم بحث واقع وتحديات التحول الرقمي وشرح الصعوبات والتحديات حول تحول الحياة الرقمية، كما تخلل المنتدى الكثير من الزيارات الخارجية مثل شرطة دبي وتنظيم وورشة أفكار العصف الذهني.



وفي ختام المنتدى، صدرت حزمة توصيات من شأنها تعزيز جودة الحياة الرقمية للشباب العرب، أبرزها تأسيس مجلس عربي لسلامة وجودة الحياة الرقمية للشباب العرب، مع وجود برنامج وطني وتوافر بنية تحتية في الجمعيات الكشفية يدعمان التحول الرقمي، بالإضافة إلى وضع ميثاق التعامل مع الإنترنت للكشافة، بالتوازي مع وضع برامج إلكترونية لإشباع المراحل السنية الكشفية.