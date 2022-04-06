استمراراً لريادته في المسؤولية الاجتماعية وضمن برنامجه الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير»، وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت خلال شهر رمضان المبارك. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أشار المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، الى ان اتفاقية التعاون تشمل مشروع إفطار صائم و«ماجلة رمضان» بهدف دعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود بسلة مواد غذائية واستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، مبينا ان الاتفاقية تأتي امتدادا للشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي أثمرت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية والانسانية داخل الكويت وخارجها. وأضاف الفارس: ان جهود «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية تتماشى مع إستراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرصه على الاضطلاع بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مؤكدا مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي وتكثيف الجهود في شهر رمضان ضمن برنامج حافل بالمبادرات والأنشطة، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.



من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي، دور «بيتك» في دعم المشاريع المختلفة التي تطلقها جمعية الهلال الاحمر الكويتي داخل الكويت وخارجها، مبينا ان ذلك يندرج ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك. وأوضح الحساوي ان «بيتك» قدم دعما لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمشاريعها المجتمعية داخل الكويت متمثلة بدعم الاسر المتعففة عبر مشروع افطار صائم و«ماجلة رمضان»، وكذلك لم يدخر جهدا في دعم الجهود خارج الكويت من خلال دعم المشاريع الانسانية والاغاثية المختلفة، معربا عن امتنانه وشكره لـ«بيتك».