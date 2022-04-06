استهلت شركة صناعات الغانم الشهر الفضيل بتجهيز ألف سلة غذائية للأسر المتعففة في الكويت، وذلك كجزء من مشاركتها في حملة التبرع السنوية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، الشريك الاستراتيجي لشركة صناعات الغانم في أعمالها الخيرية، حيث قامت الشركة بالتبرع بمواد غذائية أساسية لتحضير ألف سلة غذائية، وذلك لصالح الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت. وفي أجواء مفعمة بالتكاتف والعطاء، شارك عشرات الموظفين في فعالية تطوعية نظمتها «صناعات الغانم» والشركات التابعة لها، حيث وفرت الشركة كل المواد الغذائية المطلوبة، وساهم الموظفون بتجهيز وتغليف السلال الغذائية قبل أن يتم إيصالها إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما حرصت الشركة على إتاحة المجال للموظفين في اصطحاب أبنائهم وأقاربهم، ليرسخوا بذلك قيم التطوع والعطاء فيهم. ويأتي ذلك ليؤكد الدور الريادي لشركة صناعات الغانم في مجال الأعمال الخيرية، سواء كان محليا أو إقليميا.



وفي تصريح صحافي له حول ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم قتيبة يوسف الغانم: «أسعدتنا رؤية الموظفين وهم يبادرون على المشاركة في تحضير وتغليف المواد الغذائية للأسر المتعففة، لاسيما إتاحتهم المجال لأبنائهم وذويهم من المشاركة مهم في هذا العمل الخيري الذي يعكس قيم التكافل المجتمعي، وهي واحدة من القيم التي جبل عليها أبناء الكويت. مما لا شك فيه أن التكافل المجتمعي هو احدى ركيزة أساسية وقيمة رئيسية تعكس هويتنا كمؤسسة كويتية، ونحن اليوم فخورون بأن تكون هذه المبادرة امتدادا للتعاون القائم والمستمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي يشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم لما تقدمه من معونة غير مشروطة لكل الفئات المحتاجة». هذا، وتقوم شركة صناعات الغانم أيضا بالتبرع بمئات الأجهزة الإلكترونية والكهربائيات لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك بشكل سنوي لمساعدة المحتاجين.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير: «أود أن أتقدم بخالص الامتنان لشركة صناعات الغانم متمثلة برئيس مجلس إدارتها قتيبة يوسف أحمد الغانم، على عطائه اللامحدود الذي يعد داعما أساسيا لنا في مختلف مبادراتنا، وهو بلا شك استكمال لمسيرة ممتدة من التعاون والجهود المشتركة، والذي ترسم من خلاله صناعات الغانم مثالا يحتذى في الريادة والعطاء للمجتمع». وتعمل صناعات الغانم على مدار العام مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية بهدف تعزيز مبدأ العطاء للمجتمع، والذي يعد أحد المبادئ الأساسية المتأصلة في هوية صناعات الغانم كشركة كويتية.