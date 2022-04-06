السبب الأول أنك تتوقع من المكملات علاج اضطرابات النوم الكبرى. مكملات النوم اسم على مسمى: عقاقير تكميلية، بمعنى أنه يمكنها المساعدة في دعم الوظيفة الصحية للجسم، لكنها لا تستطيع علاج الأمراض أو الاضطرابات الكاملة.



إذ قال مايكل غراندنر، مدير برنامج أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا، لموقع mindbodygreen الأميركي: «إذا لم تكن تلك المكملات دواء، فهي ليست مصممة لعلاج مشكلة كبرى. وربما تدعم المكملات النوم الصحي، وربما تخفف المشكلات البسيطة، ولكنها لن تساعد في اضطراب نوم مثل الأرق». وقد شبّه غراندنر تناول مكملات النوم لعلاج الأرق المزمن، بالشخص الذي يغسل أسنانه بانتظام متوقعا أن يساعده ذلك في حل مشكلة تراكب العضة التي يعاني منها، حيث يمكنك تفريش أسنانك كما تشاء، لكنك ستضطر في النهاية إلى تركيب تقويم الأسنان لإصلاح المشكلة.



السبب الثاني: لا تدعم مكمل النوم بالعادات الصحيحة، فلا يمكنك أن تعتمد على المكملات وحدها للتغلب على عادات النوم السيئة، كما هو الحال مع التمرينات الرياضية التي لن تكفي بمفردها لحل مشكلات النظام الغذائي غير الصحي.



وعليك التفكير في المكملات باعتبارها أدوات تستطيع تعزيز عاداتك الصحية، وليس تصحيح مسار العادات غير الصحية.



وهنا، يشارك معنا غراندنر أهم ثلاثة أشياء يمكنك فعلها لمساعدة مكملات النوم خاصتك على تحقيق الغاية المرجوة منها:



- اجعل السرير مخصصاً للنوم فقط: بحيث يتدرب الجسم على ربط السرير بالنوم والشعور بالتعب بمجرد الانزلاق أسفل الغطاء.



- خصص بعض الوقت للاسترخاء: يجب أن يكون تناول مكملات النوم جزءا من روتين مسائي أكبر، وليس مجرد شيء تفعله قبل النوم، أملا في أن يدخلك إلى عالم الأحلام فورا. إذ لا تعمل أجسامنا وتتوقف عن العمل حسب الطلب، بل تحتاج بعض الوقت للدخول في وضع النوم.



- ابتعد عن المحظورات: حتى أقوى المكملات لن تستطيع منحك ليلة من النوم الهانئ إذا كنت قد قضيتك اليوم بأكمله في شرب القهوة أو المنبهات.

عن «عربي بوست»