أفادت دراسة أجريت على أشخاص بعد سن اليأس بأن تناول البرقوق، الغني بالمغذيات كل يوم قد يكون مفيدا لصحة العظام، ويقلل من العوامل الالتهابية التي تسهم في هشاشة العظام.



وكانت الأبحاث السابقة قد أظهرت أن مستخلصات البوليفينول، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من الالتهاب موجودة في البرقوق وتسهم في تعزيز مستويات أقل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في نوع من الخلايا العظمية يسمى ناقضات العظم.



واستكشف باحثون من برنامج علم وظائف الأعضاء التكاملي والطب الحيوي وأقسام علوم التغذية وعلم الحركة في جامعة ولاية بنسلفانيا آثار البرقوق على صحة العظام بعد انقطاع الطمث في دراسة جديدة ستقدم في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيولوجية الأميركية في علم الأحياء التجريبي.



ونظر فريق البحث في عينات الدم المأخوذة من جميع المتطوعين قبل التجربة وبعدها ووجدوا انخفاضا كبيرا في علامات الالتهاب في كل من مجموعتي الأكل المجفف مقارنة بالمجموعة الأخيرة التي لم تأكل البرقوق.



وقال المؤلف الأول للدراسة جانافي داماني «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن استهلاك ستة إلى 12 حبة برقوق يوميا قد يقلل من العوامل المؤيدة للالتهابات التي قد تسهم في فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس، وبالتالي قد يكون البرقوق تدخلا تغذويا واعدا لمنع ارتفاع نسبة الالتهابات في الجسم».

المصدر «medicalxpress»