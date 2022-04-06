يستمر بنك الكويت الدولي «KIB» في نشر مواده الإعلامية التثقيفية المختلفة بشكل دوري ضمن إطار مشاركته في النسخة الثانية من حملة التوعية المالية والمصرفية «لنكن على دراية»، حيث قام مؤخرا بالتطرق إلى المخاطر العديدة المرتبطة بالتعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، المعروفة أيضا باسم العملات الرقمية، وذلك عبر إطلاق سلسلة من المنشورات على المنصات الإعلامية وصفحات KIB للتواصل الاجتماعي.



وفي هذا السياق، أشار مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB باسل السويدان إلى الأسباب التي أدت إلى زيادة شهرة العملات الافتراضية منذ ظهورها في 2008، ودفعت بالعديد من الأشخاص إلى التداول فيها، وهو التسويق إليها كوسيلة سهلة وسريعة للربح وكسب الدخل، لافتا إلى تجاهل الكثير منهم ضرورة البحث والإلمام بجميع الجوانب الخاصة بأي مجال استثماري، خصوصا هذا النوع من الاستثمار الرقمي الحديث الذي تطوله العديد من المخاطر، والتي تتعلق أولا بالعملة ذاتها بسبب التذبذب الحاد لأسعارها وحركة تداولاها، وكذلك بمنصات تداول وتخزين العملات الرقمية، المعرضة للقرصنة وغيرها من المخاطر الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.



كما أوضح أن سهولة إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من قبل جهات غير معروفة هو ما يشكل خطرا على أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فادحة، مؤكدا أن السبب الرئيسي هو عدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية التي تقوم البنوك المركزية أو غيرها من السلطات النقدية بالرقابة عليها وعلى تقييمها وتنظيم حركة إصدارها.



ومع صعوبة التحكم بسوق العملات الافتراضية ومتابعته، اشار السويدان إلى التقلبات الكبيرة والسريعة في قيمة هذه العملات المشفرة، والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي بشكل عام، نتيجة بعدها عن أي قواعد للتعامل الرسمي، وعدم استنادها إلى أساسيات أسواق الأصول، كالأسهم والعقارات وما إلى ذلك.