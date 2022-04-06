يحرص البنك التجاري على استقطاب الطاقات الشابة من مختلف الجامعات والمعاهد عن طريق المشاركة المستمرة في المعارض الوظيفية التي تقام في الجامعات والتي توجه اهتمامها نحوهم بطرح الفرص الوظيفية المتاحة للطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم وتعريفهم بطبيعة العمل في القطاع المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق شارك البنك التجاري في معرض «وياك طول الطريج» الذي نظمته كلية الكويت التقنية مؤخرا.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق عبدالله - مدير عام قطاع الموارد البشرية: نحرص في البنك التجاري على المشاركة في هذه المعارض لمساعدة الطلاب والطالبات في التعرف على الخيارات الوظيفية المتاحة والمناسبة لطموحهم، وذلك عن طريق الإجابة عن كل استفساراتهم وشرح الفرص المتاحة عند التقديم للحصول على فرصة عمل لدى البنك باعتبار أن هذه المعارض الوظيفية هي فرصة للتواصل مع شباب الخريجين، حيث يرى البنك أن الموارد البشرية هي أهم أصوله الحقيقية التي يسعى إلى استقطابها وتسخير كل الجهود لتدريبها وصقلها لشغر مناصب قيادية وتنفيذية في المستقبل.



واختتم عبدالله حديثه متوجها بالشكر إلى إدارة الكلية على جهودها في تنظيم المعرض وأبدى مدى جدية البنك وحرصه واستعداده للمشاركة في مثل هذه المعارض في المستقبل، داعيا الشباب لاستغلال تلك المعارض للتقديم والبحث عن الفرص المتاحة والمناسبة لهم.