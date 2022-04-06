أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن استقبال شهر رمضان المبارك على طريقتها الخاصة، حيث نظمت وأطلقت عددا من الأنشطة المجتمعية المتنوعة. وتتماشى مبادرات stc خلال شهر الخير مع استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تركز الأنشطة التي تقام في إطار حملة شهر رمضان لهذا العام على تمكين الشباب ودعم الصحة العقلية والبدنية، فضلا عن المساهمة في دعم المجتمع بعدد من الأنشطة المختلفة عل مدار الشهر الفضيل.



وفي بيان لها، علقت stc بأن أنشطتها السنوية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام تهدف إلى تمكين جيل الشباب من خلال تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن، حيث تخطط الشركة لتنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع منظمات متخصصة من داخل الكويت.



وأضافت stc: «تهدف هذه الأنشطة إلى إشراك أفراد المجتمع في أنشطة اللياقة البدنية وتشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وتتضمن بعض المبادرات التي تم تنظيمها خلال الشهر الفضيل رعاية بطولة القبس للباديل Padel وتحديات الحمرا للوالكثون Walkathon والتي تشمل تحدي 5000 خطوة وتحدي اللياقة البدنية، ووكاثون بالتعاون مع بنك وربة، ومستشفى واره، وفورما فيتنس، وتطبيق بيرن، والأنباء، بالإضافة إلى تحديات لياقة الأطفال، وغيرها من الأنشطة المميزة.



وستنظم stc أيضا أنشطة إنسانية تهدف الى دعم المجتمع المحلي، تشتمل على توزيع وجبات الإفطار ودعم أفراد المجتمع، ولكن هذه المرة تتضمن الاستعانة بالمتطوعين الاطفال لترسيخ هذه القيم في نفوسهم عند جيل الشباب من خلال شراكتنا مع نادي اسباير التثقيفي الترفيهي.



وتعليقا على مبادرات stc الرمضانية، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: «يسعدنا الترحيب بشهر رمضان المبارك بمجموعة متنوعة وممتعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية. فهدفنا هذا العام هو تمكين الشباب وتثقيفهم حول القيم التي يجب عليهم تبنيها ليس فقط خلال شهر رمضان، ولكن على مستوى المبادرات الإنسانية والتطوعية التي يجب عليهم تبنيها لرد الجميل للمجتمع».



وأوضحت الجاسم: «في هذا الصدد، تعاونا مع كيانات مختلفة في الكويت من أجل نشر الإيجابية داخل المجتمع. من خلال البدء أو المشاركة في مجموعة متنوعة من المبادرات التي تتماشى مع الركيزة الأساسية لأجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا، فإننا نهدف إلى نشر أكبر قدر ممكن من الوعي عبر قنواتنا المختلفة. وهذا بالطبع يضاف إلى الأجندة السنوية التي ننفذها خلال الشهر الفضيل والتي تشمل تمكين الشباب وتثقيفهم حول قيم شهر رمضان الكريم، دعم الصحة العقلية والبدنية، إطلاق مسابقات عديدة على قنواتنا للتواصل الاجتماعي بالإضافة الى توزيع وجبات الإفطار في جميع أنحاء الكويت».



وأضافــت الجاســـم: «بصفتنا شركة رائدة في القطاع الخاص، نسعى من أجل تعزيز التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تشاركنا ذات الرؤية للنهوض بالمجتمع الكويتي كل بحسب مجاله».