أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة FRM Tech بهدف تطوير خدمات البنك التكنولوجية المعروفة بـ e-KYC «اعرف عميلك» الرقمية تماشيا مع رؤية البنك وخططه الهادفة إلى تشجيع الابتكار وتطوير الخدمات في مجال التكنولوجيا المالية.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك بوبيان عبدالله المجحم تعليقا على هذه الاتفاقية: لقد شهدت السنوات الأخيرة نموا هائلا في خدمات التكنولوجيا المالية FINTECH والتي تضم كم هائل من الفرص الاستثمارية، فما تقدمه التكنولوجيا المالية من خدمات مميزة لجميع فئات العملاء، وابتعادها عن النماذج المصرفية التقليدية المماثلة يعد تجربة مطورة سريعة وسهلة الاستخدام من خلال تطبيقات عبر الأجهزة الذكية.



وأضاف: تعاوننا مع شركة FRM Tech لتطوير خدمات حلول خدمة «أعرف عميلك» بصورة رقمية جاءت كخطوة جديدة من إيماننا في إدارة بنك بوبيان بأهمية تطوير ودعم خدمات القطاع المالي، ان بنك بوبيان منذ اللحظة الاولى وتماشيا مع توجهات بنك الكويت المركزي نحو رقمنة الخدمات كان قد أولى اهتماما كبيرا نحو تطبيق التكنولوجيا المالية في لتطوير بيئة خدماته لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.



وأكد المجحم حرص بوبيان على دعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال الخدمات الرقمية، وخير مثال على ذلك هو دعمنا منذ البداية لشركة FRM Tech الأمر الذي أهلها للانضمام إلى برنامج CBK Sandbox تحت رعاية بنك الكويت المركزي لتصبح مؤهلة للالتحاق للعمل بالسوق كخطوة تؤكد التزام البنوك بدعم الشركات المحلية والنظام البيئي التكنولوجي.



وبالنسبة لعملية اعرف عميلك (e-KYC) أوضح المجحم أنها عملية غير ورقية تتم عن بعد وتقلل من التكاليف والمخاطر والوقت المستغرق لإتمام الخطوات المتعلقة بالتحقق من هوية العميل عند التعامل معه بصورة مستمرة حيث يتضمن إجراء اعرف عميلك إلكترونيا التقاط المعلومات من وثائق التعريف، واستخراج البيانات الرقمية استخدام الهويات الرقمية المعتمدة والتعرف على الوجه للتحقق من الهوية عبر الإنترنت.



واشار الى أن التعاون بين الطرفين سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في الكويت والتي حتما ستستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية، ما يمنح البنك القدرة لتيسير سرعة التواصل وخدمة عملاء البنك وتقديم خدمة أفضل متطلبات أقل.