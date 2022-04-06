٭ «لا تسأل سؤال وما تتحمل جوابه.. واسأل العقل مو القلب تلاقي لسؤالك جواب»



آسيا (روان مهدي) - «محمد علي رود 2»



٭ «اذا صارت حاجتك عند الچلب قوله عمي چلبان!»



النوخذة نوح (حسن البلام) - «سنوات الجريش»



٭ «ليس النصر حين تفتح لك الأسوار، بل النصر حين تفتح لك القلوب.. على قدر المغرم يكون المغنم»



أبوبصير (عاكف نجم)- «فتح الأندلس»



٭ «شفيها الخياطة؟ هذي مهنة شريفة..



ما فيها شي الواحد يشتغل علشان يكد على نفسه وبيته».



صفية (فوز الشطي) ـ «حبي الباهر»٭ «البحر غدار.. لكن لا تصدق أي واحد يقولك ان غدر البحر اكثر من غدر البشر.. البحر يغسل هموم الناس».



ذياب والد ذيب (داود حسين) ـ «عين الذيب»



٭ «كنت فاكر الحب ان الواحد يضحي عشان اللي بيحبه.. بس الحب طلع أبسط من كده خالص.. طلع ان كل واحد بس يتنازل عن حاجة صغيرة جدا عشان يعرف يتعامل مع التاني»



ضابط الشرطة (أحمد صفوت) ـ «انحراف»