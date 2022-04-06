يشـــد ريال مدريد الإسباني الرحال إلى لندن لمواجهة حامــل اللقـــــب تشلسي علـــى ملعب «ستامفورد بريدج» اليــوم الأربعاء في ختام ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يستقبل فياريال الإسباني منافسه الكبير بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه «سيراميكا».



ويطمح «الملكي» للثأر من «البلوز» الذي أقصاه من الدور نصف النهائي العام الماضي، قبل أن يتوج لاحقا بلقب البطولة.



وتعد هذه المواجهة الثانية على التوالي مع عودة كارلو أنشيلوتي إلى «ستامفورد بريدج»، حيث عمل مع تشلسي بين عامي 2009 و2011.



«البلوز»، الذي فاز في جميع المباريات الأربع التي خاضها على ملعبه في أوروبا هذا الموسم، نجح في تجاوز الدور ربع النهائي بجميع المرات الثلاث الأخيرة التي خاضه فيها.



ويسعى ريال مدريد، المتألم من الهزيمة القاسية التي مني بها في «الكلاسيكو» أمام برشلونة والفائز بصعوبة مساء السبت أمام سلتا فيغو، لمواصلة الأداء المتألق الذي قدمه أمام باريس سان جرمان في ثمن النهائي، في مواجهة حسمت في ملعبه «سانتياغو برنابيو» في لقاء الإياب، وهذه المرة أيضا ستقام المباراة الثانية في مدريد. المبارزة بين فياريال وبايرن ميونيخ تكمل ربع النهائي، حيث أصبح فريق «الغواصات الصفراء» الذي هزم يوفنتوس في دور الـ 16 خصما عنيدا في البطولة.



ويعود فياريال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009، وهي المرة الثالثة في تاريخه التي يبلغ فيها هذا الدور، على النقيض تماما من منافسه البايرن الذي خاض هذا الدور 20 مرة في «التشامبيونزليغ».



ووصلت كتيبة أوناي إيمري، بطلة النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، مرة واحدة فقط إلى الدور نصف النهائي، كان ذلك في 2005 ـ 2006، عندما أقصى الإنتر، في وقت لاحق حرمه أرسنال من بلوغ النهائي. وحرمه «المدفعجية» كذلك بعد 3 سنوات من تجاوز ربع النهائي.



أما البايرن فعلى النقيض تماما، إذ يتمتع فريق يوليان ناغلسمان، بقيادة الپولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البطولة، بالكثير من الخبرة. فقد فاز أبطال ألمانيا بجميع مبارياتهم باستثناء التعادل مع سالزبورغ في ذهاب دور الـ 16، ويملك 6 ألقاب و5 نهائيات في سجله الحافل.