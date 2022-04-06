قدم المدير الفني لفريق أرسنال مايكل أرتيتا اعتذاره الشديد لجماهير النادي بعد الخسارة الكبيرة من مستضيفه كريستال بالاس 0-3 في ختام المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية «جعلنا الأمر مستحيلا على أنفسنا بالطريقة التي لعبنا بها، كنا غير متسقين مع الكرة، وعلى هذا المستوى كان الأمر غير مقبول». وأضاف «نعتذر لمشجعينا ونقبل التحدي، لم يكن لدينا حضور أو رباطة جأش حقيقية، هذا ما يهمني حقا». وواصل «أمام كريستال سارت أشياء كثيرة بشكل خاطئ في نفس الوقت، لقد تأخرنا في كل كرة خاصة في الشوط الأول، ولم نستحوذ على الكرة بالشكل الصحيح».



وتابع «سنعرف المزيد عن إصابة كيران تيرني بعد أن يرى الأخصائي حالته، لكن الشعور بأنه ليس إيجابيا حقا». وعن إصابة بارتي، أضاف أرتيتا: «لسنا على دراية بمدى خطورة الإصابة، لكنه شعر بشيء في نفس المنطقة التي أصيب بها سابقا، لذا فهو مصدر قلق كبير».



وأنهى أصحاب الأرض المهمة «إكلينيكيا» في الشوط الأول بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي الشاب جون فيليب ماتيتا، والنجم الغاني جوردان آيو في الدقيقتين 16 و24 على الترتيب. وفي الدقيقة 74، اختتم النجم الدولي العاجي ويلفريد زاها ثلاثية «النسور» من ركلة جزاء. وبات رصيد كتيبة النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا 37 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 54 نقطة يبقى بها في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف جاره اللندني توتنهام هوتسبر، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي، علما أن للفريق مباراتين مؤجلتين. إلى ذلك، تقام اليوم مباراة مؤجلة من المرحلة 19، حيث يلتقي بيرنلي مع إيفرتون.