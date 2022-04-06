أفرزت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن صدامات عربية مرتقبة، إذ يلتقي الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين نظيره الرجاء المغربي حامل لقب النسخة الأخيرة من الكونفدرالية الأفريقية، إذ التقى الفريقان قبل شهرين تقريبا على لقب السوبر الأفريقي وفاز به الأهلي بركلات الترجيح. ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بالمواجهة العربية الثانية التي تجمع بين وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي.



وفي المواجهة العربية الثالثة، يصطدم الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائري، على ان يلتقى الفائز منهما مع الفائز من المواجهة الأفريقية التي تجمع بترو أتلتيكو الانغولي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي. هذا، وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 15 و16 أبريل والإياب في 22 و23 منه، وذهاب نصف النهائي في 6 و7 مايو والإياب في 13 و14 منه، فيما يقام النهائي في 29 مايو في مكان سيتم تحديده في الأيام المقبلة بحسب الاتحاد الأفريقي. إلى ذلك، أفرزت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي مواجهة ليبية بين الاتحاد وأهلي طرابلس وشمال إفريقية بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي. ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس.



وفي المواجهة العربية الثانية يصطدم المصري بحامل لقب نسخة 2020 نهضة بركان، والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي بيراميدز المصري وصيف 2020 ومازيمبي حامل اللقب عامي 2016 و2017.



وستقام مباريات الذهاب في 17 أبريل والإياب في 24 منه، ونصف النهائي في 8 و15 مايو.