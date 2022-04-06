أبدى مدرب ميلان ستيفانو بيولي إحباطه بعد التعادل أمام بولونيا 0-0 في ختام المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويحتل «الروسونيري» المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ويأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 63 مع العلم أنه لعب مباراة أقل. وقال بيولي في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «من السهل تحليل مباراة هذا المساء، لقد كنا غير قادرين على إيجاد اللحظة الحاسمة المتمثلة في الكرة الأخيرة أو في التسديدة التي تغير مسار المباراة، وفعلنا كل شيء آخر».



وتابع «هذه مباريات إذا كسرت فيها حالة الجمود مبكرا فإنها تصبح سهلة، ولو لم يحدث ذلك فإنها تكون صعبة للغاية». وأكمل بيولي شرح فكرته بالقول «في هذه اللحظة، نحن نصنع الكثير من الفرص ولكن لا ننهيهم بالصورة المثالية، هذه حقيقة أظهرتها الإحصائيات، نحن نلعب كرة القدم بطريقتنا، ولكننا لا نغتنم الفرص».



إسبانيا



قاد المهاجم السويدي ألكسندر ايزاك فريقه ريال سوسييداد إلى فوز قاتل بالدقيقة «٩٠+٦» من ركلة جزاء على ضيفه إسبانيول 1-0 في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني الذي شهد تخلي ألافيس عن مدربه بعد 12 مباراة فقط تحت إشرافه. ورفع سوسييداد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 36 في المركز الثاني عشر.



ألمانيا



الى ذلك، تقدم فرايبورغ باحتجاج على خسارته 1-4 أمام بايرن ميونيخ يوم السبت عندما أشرك حامل اللقب 12 لاعبا لعدة ثوان وقال الفريق إنه يشعر بعدم راحة بهذا القرار.