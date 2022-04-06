الرياض - خالد المصيبيح



قاد حارس مرمى الفيحاء الصربي فلاديمير سيكوفيتش فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه بالفوز على الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد ابوسبعان في الدقيقة (35).



ونجح الحارس الصربي في أن يقف ببسالة أمام جميع محاولات متصدر الدوري السعودي المتكررة سعيا لإدراك هدف التعادل والذي رمى بكل ثقله مهاجما مرمى الفيحاء، إلا أن الحارس الصربي نجح في إبطال مفعول جميع المحاولات ومن مختلف الزوايا حتى النهاية التي زفت الفيحاء إلى نهائي أغلى الكؤوس السعودية، مسجلا بذلك انتصارا متواصلا لفرق الوسط في الدوري السعودي، حيث يعتبر الفيحاء الفريق الثالث بعد التعاون والفيصلي الذي يصل النهائي خلال الأربع نسخ الأخيرة حقق فيها التعاون والفيصلي لقبين.



وتأهل الفيحاء لملاقاة الهلال في النهائي الذي سيقام مايو المقبل في جدة، بعد أن أقصى الهلال الساعى الى لقب عاشر في البطولة نظيره الشباب الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف واحد بعد مباراة وصلت إلى وقت إضافي.



من جهة أخرى، تستعد الفرق السعودية الأربعة، الهلال والشباب والفيصلي والتعاون اعتبارا من الجمعة المقبل لخوض التصفيات الآسيوية لبطولة أبطال الدوري الآسيوية التي ستقام لقاءات، مجموعتان منها في الرياض فيما تستضيف بريدة احدى المجموعات بضيافة فريقها التعاون، وتقام الرابعة في الدمام بضيافة الفيصلي بعد أن تعذر إقامتها في المجمعة بسبب عدم توافر الملاعب الكافية لإقامة تدريبات الفرق المشاركة عليها.