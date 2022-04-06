انطلقت امس الثلاثاء المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 بنظام القرعة للمشجعين من أنحاء العالم، لحضور منافسات البطولة التي تقام نهاية العام الحالي. وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني Qatar2022.qa/ar، وسيتاح للمشجعين الآن، بعد إجراء القرعة النهائية يوم الجمعة الماضي، اختيار طلبات التذاكر المناسبة، بعد التعرف على أسماء المنتخبات التي ستتواجه في مرحلة المجموعات.



وتتواصل المرحلة الحالية من طرح تذاكر المباريات حتى 28 الجاري عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة، وسيتاح لمقدمي طلبات التذاكر لأول مرة طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد في بداية مرحلة المجموعات، علما بأنه ستتوافر قواعد التوافق المعنية المتاحة على FIFA.com/tickets، وتعد هذه ميزة غير مسبوقة في كأس العالم، بفضل تقارب ستادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.



وستتوافر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخبا معينا ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضوا في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبها. وسيتمكن المشجعون مجددا من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربعة ستادات، كما ستتوافر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، والتي تبدأ أسعارها من 40 ريالا قطريا، تماشيا مع سياسة «فيفا» لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم. وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمو الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوافرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.



ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.