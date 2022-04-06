الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وجّه المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز رسالة تحذيرية إلى لاعبيه الدوليين قبل انطلاق دوري أبطال آسيا التي ستقام بنظام التجمع اعتبارا من الغد في السعودية، حيث تشهد دور المجموعات مشاركة الأندية القطرية الأربعة وهي السد والدحيل والريان والغرافة، مطالبين اللاعبين بضرورة الظهور بصورة جيدة مع أنديتهم خلال المشوار الآسيوي، مؤكدا عزمه استبعاد المتخاذلين من صفوف «العنابي» الذي سيخوض معسكرا تدريبيا خارجيا في أوروبا خلال يونيو المقبل ضمن خططه لمنافسات المونديال.



هذا، وبدأت الأندية الأربعة الاستعداد الجاد لضربة البداية لأبطال آسيا، حيث يخوض الغرافة أولى مبارياته غدا بلقاء فولاد خوزستان الإيراني بالمجموعة الثالثة، فيما يلعب الدحيل مع التعاون السعودي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بينما يلتقي الريان الجمعة المقبل مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، أما السد فيلعب أمام ناساف كارشي الأوزبكي في المجموعة الخامسة.



من جانبه، أعلن نادي الريان عن قائمة الفريق الكروي المشاركة في البطولة القارية، إذ يفتقد جهود لاعبه الإيراني شجاع خليل زادة بداعي الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى عملية جراحية في مستشفى سبيتار للطب الرياضي.