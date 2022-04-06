القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بعد توقف نحو 20 يوما، تعود اليوم منافسات الدوري المصري بمواجهتين من العيار الثقيل في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الكويت، حيث يستضيف الأهلي على ملعبه السلام نظيره الاتحاد السكندري، في مؤجلة الجولة 12، بينما يخرج الزمالك لمواجهة نارية ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في مؤجلة الجولة الـ 11.



ويطمع الأهلي لتعزيز صدارته بعدما جمع 28 نقطة من 10 مباريات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة، اذ يدخل مواجهة الاتحاد بروح معنوية مرتفعة بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة الهلال السوداني في آخر جولات دور المجموعات، لكنه سيصطدم بطموح المدير الفني الجديد للاتحاد عماد النحاس بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، الساعي لتحسين نتائج الفريق الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.



وفى ملعب الدفاع الجوي، سيكون اللقاء المثير بين بيراميدز والزمالك فأصحاب الأرض بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.



ويدخل بيراميدز مع مدربه إيهاب جلال اللقاء باحثا عن الفوز لتعزيز موقفه في صراع المنافسة على الدوري بعدما تأهل الفريق إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يعيش الزمالك أفضل فتراته رغم عودة البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق إلا أن بداية عهده كانت ضعيفة للغاية، اذ لم يفز في 3 مواجهات بدوري أبطال أفريقيا الذي ودعه الفريق من دور المجموعات بلا فوز واحد.