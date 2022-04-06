القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، حيث شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.



كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.



واطلع السيسي على مستجدات العمل في مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكل مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كل الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث.



كما تابع الرئيس السيسي كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.



وعرض د.عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة.