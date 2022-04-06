أثارت تصريحات الفنانة إلهام شاهين، خلال استضافتها في برنامج «العرافة» في أول وثاني أيام رمضان جدلا كبيرا، خاصة بعد هجومها على الفنان أحمد فلوكس، واصفة إياه بأن الناس أعطته أكبر من حجمه، بالقول: «بيصعب عليا لما بأشوفه كده».



ورد فلوكس بمقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في «إنستغرام»، وعلق: «بيدولي أكتر من حجمي، هي كل حاجة عندك لازم الحجم الأول، ماشي، هذا فيديو به الرد الأمثل على كل ما قلتيه وعلى شخصك ولسانك ليرى الناس بعينهم الحق من الباطل والمريض من السوي ومين يصعب على مين».



واختتم فلوكس: «نشكرك يا مدام إلهام، وبعدين محامي فنانين مين حضرتك ليه، على أساس إن مافيهاش رجالة فمستنيين ست هي الحامي لينا، على فكرة السيستم ده يمشي في البيت عند حضرتك لأنك كبيرة بيتكم وأخواتك، لكن عندنا لا، ما تربتش على اللي بتقوليه ده، الراجل عندنا لا مؤاخذة راجل مابيستناش حاجة من ست».