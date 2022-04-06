أكد رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديد عبدالعزيز الصايغ أن مهرجان الكويت للسينما الجديدة، الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين، استطاع فور الإعلان عن دورته الثانية ان يحقق إقبالا مضاعفا من حيث عدد المشاركات السينمائية من أنحاء العالم العربي، لافتا الى أن المهرجان استطاع أن يشكل محطة جذب أساسية رغم انه لا يزال في دوراته الأولى، ويشهد إقبالا مضاعفا تجاوز حتى الآن حاجز 75 فيلما رغم ان موعد إغلاق باب القبول سيكون في منتصف مايو المقبل.



وتابع الصايغ: الملاحظات الأهم هي زيادة التنوع والاقبال الذي يكاد يغطي كل الدول العربية وعبر أسماء مرموقة تغطي المسابقات والتي ستتضمن هذا العام مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام التسجيلية والوثائقية القصيرة وأيضا مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وجميع المسابقات عربية بناء على توصيات اللجنة المنظمة والفريق الاستشاري الفني، مشيرا إلى أن الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستقام في الفترة من 9 الى 11 يونيو المقبل.



هذا، وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان كانت قد أعلنت أن الشخصية المكرمة ستكون النجم الكويتي القدير محمد المنصور ذو التاريخ الفني والسينمائي العامر بالإنجازات والبصمات ومن بينها أفلام «بس يا بحر» مع خالد الصديق وفيلم «ظلال الصمت» مع المخرج عبدالله المحيسن، وفيلم «القادسية» مع المخرج صلاح أبو سيف، وكم آخر من الأعمال السينمائية.