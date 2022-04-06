تحدثت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة عن علاقتها مع الفنان عمرو دياب، مؤكدة أنها مرت بأوقات صعبة جدا على مدار 3 سنوات بسبب تنمر الجمهور بها، وتسبب الضغط العصبي في دخولها المستشفى بعد التنمر عليها بمهرجان الجونة. وقالت إنها لم تعلن الانفصال ولم تكشف عن تفاصيله لأن الأمر لا يخصها وحدها، كما نفت تماما صحة كل شائعات الحمل التي طاردتها على مدار السنوات الثلاث.



وقالت دينا، خلال حوارها مع برنامج «أدينا بندردش»: «تعرضت لانتقادات كبيرة وقتها، بس كل اللي كان فارق معايا في الفترة دي أهلي لأنهم كانوا بيضايقوا»، كما تحدثت عن عمرو دياب مباشرة قائلة: «إنسان محترم جدا، وناجح جدا، وكانت أيامنا مع بعض حلوة فعلا، ولم أعلق على الانفصال لأني مقدرش أتكلم عن حياته بدون موافقته، أنا في وقت اتضايقت أوي، وقت مهرجان الجونة، تعبت ودخلت المستشفى في الجونة، غير كده مكنتش بقرا اللي بيتقال، أنا أخدت قرار من مشكلة كبيرة حصلت لي في حياتي أني مش عايزة أعرف الناس بتقول عليا إيه، اللي يفرق معايا بس الناس اللي بيحبوني، مش عايزة أسمع حاجة وحشة».



وقالت إن الشائعات جعلتها حاملا من عمرو دياب أربع مرات، والهجوم عليها من «السوشيال ميديا» كان متواصلا رغم أن أغلب من يهاجمونها لا يعرفونها شخصيا، ولا يعرفون ماذا سيحدث لها لو لم تكن شخصية قوية. وقالت عن الحب: «في حب واحد حيفضل معلم في حياتك، لكن مش شرط ده اللي حتكملي معاه حتحبي بعده بس بطريقة تانية أكثر عقلانية».



وردا على سؤال حول دخولها قصة حب جديدة، قالت إنها جاهزة لقصة حب جديدة. وأضافت: «مقدرش أعيش من غير حب».



وفي أول تعليق على شائعات غيرتها الشديدة من معجبات عمرو دياب، قالت دينا: «اكتشفت إنني غيورة جدا، مكنتش متخيلة إني كدة»، مؤكدة أن كل تصريحاتها خارج مهنة التمثيل حقيقية وصادقة. وقالت: «أمثل في شغلي وببقى مصدقة إللي أنا بعمله، بس معنديش طاقة إني أمثل في حياتي».