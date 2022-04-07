عاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما للبيت الأبيض امس، لأول مرة منذ ان غادره عام 2017، وذلك للترويج لمزايا قانون أوباما كير للرعاية الصحية وتقديم الدعم لصديقه وشريكه السابق في الحكم، الرئيس جو بايدن.



وصل أوباما إلى القاعة الشرقية وسط تهليل قوي من حشد من أعضاء الكونغرس وموظفي الإدارة الذين تجمعوا لاستقباله، وأبدى ملاحظات على التغييرات التي طرأت على البيت الأبيض منذ أن كان هناك آخر مرة.



وأشار أوباما مازحا إلى بايدن بأنه "نائب الرئيس" قبل أن يصحح نفسه ليتلقى تحية من بايدن، ثم أشاد بشكل واسع بقانون الرعاية الصحية الذي وصف إقراره بأنه "ذروة" الفترة التي قضاها في المنصب.



وقال أوباما "إذا كان بإمكانك أن تمنح ملايين الناس تغطية صحية وحماية أفضل، فهذه وفق قول أميركي شهير، صفقة كبيرة جدا". وأشاد بايدن بأوباما على قيادته لقانون الرعاية الصحية.



وقال "لقد أُطلق على قانون الرعاية الميسرة الكثير من الأسماء، لكن أوباما كير هو الأكثر ملاءمة".



وكشف بايدن النقاب عن إجراء لإصلاح أحد عناصر قانون الرعاية الميسرة يُعرف باسم ‘خلل الأسرة‘ يتسبب في جعل أفراد الأسرة، الذين تتاح لهم فرصة الاستفادة من برامج صحية يوفرها صاحب العمل بأسعار معقولة، غير مؤهلين للحصول على بعض الإعانات.