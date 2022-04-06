لحق فريقا العربي والنصر أمس الثلاثاء، بالفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها ال60 بالتغلب على الصليبيخات والجهراء تواليا.

ففي المباراة الأولى التي جرت على استاد الصداقة والسلام تخطى العربي نظيره الصليبيخات بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع السالمية في دور الثمانية.

وافتتح الأخضر التسجيل مبكرا عن طريق سلطان العنزي في الدقيقة الثالثة ثم عزز النيجيري ستيفن جوبي التقدم في الدقيقة 40 قبل أن يضيف عبدالرحمن الشرهان ثالث الأهداف في الدقيقة 55.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد صباح السالم جاء تأهل النصر بعد تغلبه على الجهراء بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواجه الشباب في الدور نفسه.

وبذلك ضرب العربي موعداً ساخناً مع السالمية في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمير الـ 60 في كرة القدم.