أصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا قبل قليل قالت فيه :بالإشارة إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء الإدارة العامة للجمارك الاستعانة بالمستشارين الكويتيين، توضح الإدارة ا أن إنهاء الاستعانة تم بناءا على اجتماع مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ وعودتهم لجهات عملهم الأصلية .

علماً بأن الإدارة العامة للجمارك قد باشرت إجراءات إعادة الاستعانة ببعض المستشارين الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

ونظراً لحاجة الإدارة العامة للجمارك فقد تم تعيين مستشار وافد ويعتبر الاستشاري الوحيد بالإدارة العامة للجمارك .

علماً بأن نسبة التكويت بالإدارة العامة للجمارك قد بلغت 99٪؜

وذلك ضمن الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للجمارك لتطوير الكادر الوطني وتأهيله إلى أعلى المستويات.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك حرصها على إيضاح الحقائق بكل شفافية وذلك لمصلحة العمل .