عبدالعزيز الفضلي

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، الأسرة التربوية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة المنظومة التربوية .

جاء ذلك خلال حضوره حفل استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل الذي اقامته جمعية المعلمين الكويتية بحضور جمع غفير من القيادات التربوية واهل الميدان .

واعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، عن سعادته بحضور هذه المبادرة الأسرية الاجتماعية والتي اعتادت جمعية المعلمين الكويتية على إقامتها سنوياً والتي تجمع أهل الميدان التربوي سواء على مستوى الاداريين او الهيئات التعليمية، مثمناً في الوقت نفسه هذه الجهود التي من خلالها يتم تبادل الأراء والامور التي تخص المنظومة التربوية والعمل على تطوير العملية التعليمية .

وقال انا متفائل في القادم من الايام بأن تكون الامور طيبة، مشدداً على ضرورة ان تتضافر الجهود بأكملها ومن جميع العاملين في وزارة التربية كل في اختصاصه للعودة الشاملة للدراسة لأبنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل .

واضاف المقصيد ان جمعية المعلمين الكويتية تعد الجناح الرئيسي والاساسي للميدان التربوي خاصة بما تثريه بالكثير من الأراء والافكار والدورات التدريبية التي تقوم بها مساهمةً منها لتطوير العملية التعليمية متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي: نهنئ جموع المعلمين والمعلمات بحلول الشهر الفضيل وأسال الله أن يتقبل طاعاتهم وخالص اعمالهم متمنياً ان تقدم خلال هذا الشهر المبارك الاعمال مضاعفة وتناسب حجم وقدرات معلمينا للارتقاء بالمنظومة التعليمية لافتاً الى ان الجمعية وكعادتها السنوية تقيم هذا الحفل للترحيب بالمعلمين والتربويين لتبادل الاحاديث في جو اسري اجتماعي تربوي .

وكشف الهولي ان الجمعية باذن الله تعالى ستكون احد اعضاء فريق مشروع تطوير التعليم الخاص باللجنة التعليمية لمجلس الامة، مشيراً الى ان هذا المشروع وصل الى مراحله الاخيرة ونتمنى ان يرى النور قريباً ليرتقي بالمنظومة التربوية .

واوضح ان المشروع يرتكز على اكثر من محور مثل المناهج والاعتمادات الاكاديمية ورخصة المعلم اضافةً الى تعديل قوانين خاصة في المجلس الاعلى للتعليم ومركز تطوير التعليم، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في خدمة العملية التعليمية .