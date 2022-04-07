أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية "سهل" يوسف كاظم، عن اضافة خدمة جديدة باتت متاحة للمواطنين عبر التطبيق من قبل بنك الائتمان الكويتي‬⁩ وهي خدمة "طلب إستملاك".

وأوضح كاظم أن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة باتت متاحة فعلياً للمواطنين من خلال قائمة خدمات بنك الإئتمان الكويتي داخل التطبيق ويستلزم فقط من اجل التقديم على (طلب إستملاك) تسجيل الرقم المتسلسل للبطاقة المدنية علاوة على إرفاق نسخة من الكتاب الموجه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى التسجيل العقاري على ان يكون بصيغة ملف (PDF).

وأثنى كاظم على الجهود الدؤوبة من بنك الإئتمان الكويتي بشأن عملية طرح و تحديث و تطوير خدماته الإلكترونية من خلال تطبيق الخدمات الالكترونية الحكومية "سه")، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين ويعزز من قدرة مستخدمي التطبيق على إنجاز معاملاتهم الحكومية لدى البنك بسرعة و سهولة.