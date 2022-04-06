أطلقت شركة «هواوي» أحدث هواتفها «nova 9 SE»، والذي يأتي بمميزات فائقة ومبتكرة، حيث يدعم الهاتف تقنية تصوير فوتوغرافي عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، علاوة على تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، بالإضافة الى تصميم عصري، لتمنح هذه المميزات المستخدمين تجربة مذهلة لتدوين مقاطع الڤيديو.

وأوضحت الشركة أن احدث هواتفها يعد إضافة إلى عائلة «HUAWEI nova 9»، والتي تندرج ضمن سلسلة هواتف «nova» الشعبية من الفئة المتوسطة، موضحة أن الهاتف يأتي بميزات واجهة المستخدم «EMUI 12».



وسيتوافر هاتف «nova 9 SE» بثلاثة ألوان متلألئة، هي: «Crystal Blue»، و«Pearl White»، و«Midnight Black»، وهو متاح بالكويت منذ الأول من أبريل الجاري، وذلك بسعر 84.9 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.



تصوير فوتوغرافي عالي الوضوح



تم تجهيز هاتف هواوي «nova 9 SE» بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.



مع المزيد من وحدات البكسل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم.



سواء كنت تقوم بتصوير مناظر طبيعية أو صور شخصية أو هندسة معمارية أو أكثر، أثناء النهار أو في الليل، في اللحظة التي تلتقط فيها صورة، يلتقط هاتف هواوي «nova 9 SE» ما تراه أمام عينيك بتفاصيل واضحة.



ويأتي هذا الهاتف الذكي أيضا مع وضع «Super Night» الذي يستخدم مستشعرا كبيرا مقاس 1/ 1.52 بوصة مزود بقدرات أقوى على التقاط الضوء والقدرة على الاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير في الإضاءة المنخفضة والتقاط المزيد من التفاصيل.



وفي سيناريوهات «HDR» الساطعة والإضاءة المنخفضة، تجمع تقنية 9 في 1 بيكسل في هواوي «nova 9 SE» بين البيانات من كتل البكسل في بكسل كبير جدا يعادل 2.1 ميكرومتر من أجل زيادة سطوع الصورة.



ويتميز هاتف هواوي «nova 9 SE» أيضا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 ميكرومتر وفتحة عدسة f/ 2.2) مع ميزة صور تجميلية مدعمة بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدا في جميع لقطاتك.



كما أنه يدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبا من الوضع الأفقي، ما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.

شحن فائق السرعة



سواء كان ذلك للألعاب أو تسجيل مقاطع الڤيديو أو العمل أو تصفح الإنترنت ببساطة، يتم تقليل وقت شحن هاتف هواوي «nova 9 SE» عند الحد الأدنى، بدعم الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، والذي يستغرق 15 دقيقة فقط لشحن بطارية الهاتف حتى 60%، أو 36 دقيقة إلى 100%.



بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر هاتف هواوي «nova 9 SE» للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.

تصميم رائع وأنيق



صمم هاتف هواوي «nova 9 SE» مع وضع المستخدمين الأصغر سنا في الاعتبار، وهو يلائم الحياة العصرية بسلاسة.



الهاتف مجهز بشاشة عرض كاملة من هواوي «FullView» مقاس 6.78 بوصات التي تدعم عرض التدرج اللوني P3، والتي تضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق.



ويتميز هاتف هواوي «nova 9 SE» بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط بجسم فائق النحافة يبلغ سمكه 7.94 مم فقط.



صنع اللون «Crystal Blue» الجديد من زجاج ثلاثي الأبعاد مما يخلق تأثيرا لامعا وملمسا واضحا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطلاء ثنائي الطبقات.



وتوفر وحدة الكاميرا nova Star Orbit Ring انكسارا لامعا يشبه النجوم تبرز الأسلوب المصقول للجهاز.

مستوحى من ميزات تدوين مقاطع الڤيديو الإبداعية



التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر: تتيح لك هذه الميزة التقاط مقاطع الفيديو بسهولة باستخدام هواوي «nova 9 SE» من وجهات نظر مختلفة، في أي وقت وفي أي مكان.



تعمل هذه الميزة المبتكرة تلقائيا على دمج المقطعين معا لإنشاء مقطع ڤيديو واحد يظهر منظورين في وقت واحد!

تسجيل مقاطع ڤيديو مزدوج العرض: دون مقاطع ڤيديو لم يسبق لها مثيل مع تسجيل الفيديو مزدوج العرض.



مع هذه الميزة، لن تحصل فقط على تصوير نفسك بالكاميرا الأمامية، ولكن أيضا ما يحدث أمامك بالكاميرا الخلفية.



بدلا من ذلك، يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط منظر قريب ولقطة بزاوية واسعة في آن واحد.



البحث الهجين عن الڤيديو والصور: يدعم هاتف هواوي «nova 9 SE» البحث الدلالي الذي يتيح لك البحث عن الصور ومقاطع الڤيديو، والتي تغطي 280 علامة ممكنة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من مئة من تحديد الحركة.



للبحث عن الصور أو اللقطات المراد تعديلها، ما عليك سوى إدخال الكلمة الرئيسية التي تصف المحتوى في المعرض وسيقوم الهاتف الذكي بالبحث وإنشاء قائمة بالمحتوى الذي يتطابق مع وصفك.



تطبيق Petal Clip: عند تحرير مدونات الڤيديو، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقا على هاتف هواوي «nova 9 SE»، يوفر مجموعة متنوعة من قوالب قصة التحرير وموضوعات ڤيديو وموسيقى مختلفة (من Music HUAWEI) لتحرير اللقطات التي التقطتها.



يوفر الإصدار الذي تمت ترقيته بعض الوظائف الجديدة، بما في ذلك التسمية التوضيحية التلقائية والعلامة التلقائية وتحريك الصورة، ما يسهل إنشاء مدونات ڤيديو بتأثيرات وسائط متعددة أكثر ثراء.

إلهام جديد في تجربة المستخدم



مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة.



تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى.



وبفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف هواوي «nova 9 SE» الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرة، يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة.



ويمكن عرض الشاشة لاسلكيا أو عكسها إلى تلفاز «HUAWEI Vision»، والتي توفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب.



عند إقران هاتف هواوي «nova 9 SE» مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت أو تلفاز «HUAWEI Vision»، تكون التجربة بديهية وسهلة.



مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف هواوي «nova 9 SE» للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب.



علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية «Huawei Share»، أو نقل مكالمات «MeeTime» والتحدث مع ما يصل إلى أحد عشر طرفا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

«AppGallery».. موثوق ومبتكر



يعمل هاتف هواوي «nova 9 SE» على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين.



يتوافر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف هواوي «nova 9 SE»، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

الحكم



يحتاج مستخدمو التكنولوجيا الحديثة اليوم إلى هاتف موثوق به مع إعداد مذهل للكاميرا، وسرعات شحن سريعة، وتصميم أنيق ومذهل، وميزات إبداعية لتدوين مقاطع الڤيديو وميزات أخرى مثيرة ورائعة، ما يجعل هاتف هواوي «nova 9 SE» أحد أفضل الخيارات في السوق اليوم.