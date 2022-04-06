«اتحاد التأمين» لـ «الأنباء»: سعر الوثيقة المقترح 20 ديناراً وتجديدها بـ 10 دنانير.. والأمر الآن بيد «الصحة»



علي إبراهيم



كشف رئيس اتحاد شركات التامين خالد الحسن، عن وجود توجه حكومي لفرض تأمين صحي إلزامي على القادمين الى الكويت بكروت زيارة تجارية.



وذكر الحسن في تصريح صحافي ان وحدة تنظيم التأمين طلبت من الاتحاد تصوراته في شأن تلك الوثيقة، حيث قدم الاتحاد مقترحاته والتي تتضمن ان يبلغ سعر الوثيقة 20 دينارا، بالاضافة الى 10 دنانير اضافية لكل تجديد.



وأضاف ان الاتحاد قدم مقترحاته التي تم رفعها إلى وزارة الصحة، مبينا أن الأمر الآن في يد وزارة الصحة.