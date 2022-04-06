تم الإمساك بـ"ثعلب عدواني" في الكابيتول هيل يوم الثلاثاء بعد أن عض عضوا بالكونغرس الأمريكي ومراسلة على الأقل.

وكتبت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر بعد ظهر الثلاثاء تقول "تلقينا عدة تقارير عن التعرض لهجوم من ثعالب عدوانية في أو بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي".

وحذرت التغريدة قائلة "من أجل سلامتك، من فضلك لا تقترب من أي ثعالب"، مضيفة "يعمل ضباط مراقبة الحيوانات على نصب فخاخ لأي ثعالب يعثرون عليها ونقلها".

وبعد ساعات، نشرت الشرطة تغريدة تحوي أربع صور لثعلب أحمر محتجز.

وأفادت الأنباء بأن عضو الكونغرس الأمريكي آمي بيرا من كاليفورنيا تعرض لعضة في ساقه من ثعلب أثناء سيره إلى المكتب يوم الاثنين.

وقال بيرا مازحا في تغريدة "ماذا يقول الثعلب؟ الليلة الماضية، عرفت".

وكتب بعد ظهر الثلاثاء يقول "بغض النظر عن المزاح، عضات الحيوانات خطيرة للغاية"، مضيفا "في حالة التعرض لهجوم كهذا، يرجى الاتصال بالطبيب على الفور".

وذكر متحدث باسم بيرا إن المشرع توجه إلى مستشفى والتر ريد ليلة الاثنين حيث تلقى حقنة ضد داء الكلب وأخرى ضد التيتانوس وكذلك حقنة الغلوبولين المناعي "بدافع الحذر".

كما كشفت شيمينا بوستيلو، مراسلة مجلة ((بوليتيكو)) أنها تعرضت للعض.

وكتبت بوستيلو على تويتر بعد ظهر الثلاثاء تقول "هذا الشعور عندما يعضك ثعلب يغادر الكابيتول، يرجع إلى أن هذا هو بالتأكيد ما كنت أتوقعه في وسط العاصمة".

وسُئل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ والجمهوري ميتش ماكونيل خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد رأى الثعلب.

الثعالب الحمراء شائعة في واشنطن العاصمة، حيث يعد منتزه روك كريك موطنا لعدد من الثدييات.

هناك أيضا العديد من مواقع عرين الثعالب في منتزه ناشونال مول ولكن أماكنها قد تتغير من سنة إلى أخرى، وفقا لما ذكرته خدمة المنتزهات الوطنية.

وأشارت الوكالة إلى أن الثعالب الحمراء تعيش في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية، على الرغم من أن الثعالب في منتزه ناشيونال مول قد تقضي حياتها بأكملها هنا.