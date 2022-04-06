أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري للبلاد لم يطرأ عليه تغيير تقريبا في شباط/فبراير، وذلك في ظل ارتفاع كل من الواردات والصادرات.

وأوضحت وزارة التجارة أن العجز التجاري تقلص بأقل من 1ر0% إلى 2ر89 مليار دولار في شباط/فبراير. وكان الخبراء يتوقعون أن يتقلص العجز إلى 5ر88 مليار دولار مقابل الـ 7ر89 مليار دولار التي تم إعلانها فيالبداية للشهر السابق.

ويأتي هذا الاستقرار في العجز بعدما قفزت قيمة الواردات بـ 1ر4 مليار دولار، بنسبة 3ر1%، إلى 8ر317 مليار دولار. كما ارتفعت الصادرات بـ 1ر4 مليار دولار، بنسبة 8ر1%، إلى 6ر228 مليار دولار.