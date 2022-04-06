أعلنت بريطانيا أنها ستمنع مشاهير في مجالات مختلفة بينها الرياضة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، من الظهور في إعلانات لألعاب الحظ بهدف حماية الشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وقالت اللجنة المسؤولة عن مراقبة الممارسات الإعلانية إن القواعد الجديدة ستسري على مشاهير من الصف الأول اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب تأثيرهم الكبير عبر الشبكات الاجتماعية.

ويأتي ذلك في ظل تنامي الضغوط على مجموعات المراهنات عبر الإنترنت التي شهدت ازدهارا خلال فترات الإغلاق أثناء الجائحة، لحملها على حماية مستخدميها من خطر الإدمان على ألعاب الميسر.

وذكرت اللجنة في بيان أن الرياضيين والمشاهير والمؤثرين الذين "قد يكون لديهم تأثير قوي على الأطفال أو الأشخاص اليافعين، خصوصا من خلال انعكاسهم على الثقافة الشبابية أو ربطهم بها"، سيُمنعون من المشاركة في إعلانات للميسر وألعاب الحظ.

وقد اتخذت بريطانيا سلسلة تدابير في السنوات الأخيرة بهدف التصدي لمشكلات الإدمان على ألعاب الميسر في بريطانيا، بينها منع استخدام البطاقات المصرفية في المراهنات أو وضع رسائل تحذيرية على التلفزيون والحد من قيمة المبالغ التي يمكن المراهنة عليها في آلات الحظ (سلوت).

كما رُفعت السن القانونية للمشاركة في ألعاب الحظ من 16 عاما إلى 18.