أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعيين إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعيين ماسك في مجلس إدارة تويتر ينهي احتمالية استحواذه على الشركة أو زيادة حصته فيها عن 9ر14% خلال فترة عضوية المجلس، بحسب بيان رسمي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية.

وأضافت أن ماسك واحدا من أبرز الشخصيات النشطة على موقع تويتر، ويواجه بانتظام مشكلات بسبب مشاركاته التي ينشرها.

ويسعى حاليا إلى الانسحاب من تسوية توصل إليها عام 2018 مع هيئة الأوراق المالية والتداول والتي فرضت قيود على مشاركاته ذات الصلة بشركة تسلا. كان إيلون ماسك، قد أعلن أمس شراء 2ر9% من أسهم شركة تويتر.