روجت الفنانة دينا ، لشخصية "فريدة" التى تمثلها في مسلسل "ملف سري" ، المعروض حاليا في موسم رمضان.

ونشرت دينا ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" 4 صور بمفردها وهي ترتدي "بالطو" شتويا باللون البمبي، وكتبت :" فريدة من مسلسل ملف سري رمضان 2022 ".

وتؤدي دينا دور سيدة ارستقراطية متزوجة من الفنان ماجد المصري وتبحث عن النقود دائما ولكن حياتها تنقلب في الحلقة الثالثة، وتصبح باحثة عن المادة بشكل أكثر ولديها خصومة مع الفنان هاني سلامة الذي يظهر بدور مستشار.

وقالت دينا ، في تصريحات تلفزيونية ، إن أحداث المسلسل سريعة وتسرد حكايات تجعل المشاهد يركز معه ويتابعه باستمرار ، مشيرة إلى أن شخصية فريدة في المسلسل مادية وطماعة وتبحث عن المال بشتى الطرق وبأي وسيلة .

وينتمي المسلسل إلى أعمال التشويق، والإثارة ويرصد مرحلة مهمة من تاريخ مصر حيث يناقش قضايا كثيرة منها غسيل الأموال ، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول ملف الفساد وعمليات السرقة في محيط بعض رجال الأعمال، حيث يجسد الفنان هاني سلامة شخصية المستشار يحيى عزالدين، أحد القضاة الشرفاء، والذي يتصدى لكافة أشكال الابتزاز ومحاولات الإيقاع به، ويواجه عددا من الأزمات والمصاعب.

ويشارك في بطولة المسلسل عائشة بن أحمد، ومادلين طبر، ونضال الشافعي،و كارولين عزمي ، وأحمد سعيد عبد الغني، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسين البلاسي.