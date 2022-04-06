قال المخرج السينمائي روبرت إيجرز إن ملحمة الانتقام (ذا نورثمان) "رجل الشمال" التي أخرجها وتضم الكثير من النجوم هي عبارة عن فيلم ترفيهي ضخم إضافة لكونها تجسيدا حقيقيا لثقافة الفايكنج وأساطيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في عام 895، ويقوم ببطولته ألكسندر سكارسجارد الذي يجسد دور أمير الفايكنج أمليث، الذي يفر من منزله في الواقع في شمال المحيط الأطلسي بعد أن قتل عمه (كلاس بانج) والده الملك أورفانديل (إيثان هوك) بطريقة وحشية.

وبعد سنوات، يسافر أمليث متنكرا في زي عبد، إلى أيسلندا حيث يعيش عمه ووالدته، الملكة جودرون (نيكول كيدمان)، للانتقام لمقتل والده وإنقاذ والدته. وفي طريقه يلتقي بامرأة غامضة، وهي أولجا (أنيا تيلور-جوي)، والتي شكل لقاؤه بها أول تواصل حقيقي له مع إنسان منذ طفولته.

وقال إيجرز لرويترز في العرض الأول للفيلم في لندن "لم يكن هناك فيلم دقيق عن الفايكنج على الإطلاق من قبل، وكنت أعمل مع أعظم المؤرخين وعلماء الآثار في هذا المجال. هناك شيء واحد مؤكد، وهو أننا أمام أكثر أفلام الفايكنج دقة على الإطلاق".

و(ذا نورثمان) من إنتاج سكارسجارد، الذي قضى سنوات عدة في تطوير صياغة ملحمة الفايكنج قبل لقائه مع إيجرز.

وقال "لقد كان حلمي منذ أن كنت طفلا صغيرا نشأت في السويد، محاطا بآثار الفايكنج".

ومر سكارسجارد (45 عاما) بتحول جسدي ليلعب دور محارب الفايكنج قوي البنية، وذلك من خلال عمله مع مدربه ماجنوس ليجدباك.

وقال "عندما تحول أمليث من طبيعته الإنسانية إلى الحيوان الذي يملك روحا، أصبح هجينا ما بين دب وذئب، لذلك كان من المهم أن تزداد كتلة جسده قليلا ويكبر بنيانه بعض الشيء".

وكانت مشاهد الحركة العنيفة والكبيرة في الفيلم هي الأولى من نوعها بالنسبة لإيجرز، الذي سبق أن أخرج فيلمين روائيين هما (ذا لايت هاوس) "المنارة" و(ذا ويتش) "الساحرة".

واشتمل الإعداد للتصوير على تخطيط وتنظيم دقيقين لإبقاء مئات الإضافات ومنفذي الحيل والحيوانات في المسار الصحيح.

وقال سكارسجارد عن تجربته مع الفيلم "إنه (إيجرز) يحب الأصالة، ويعشق المشاهد الطويلة جدا والمشاهد المصورة بدون حذف".