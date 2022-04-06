أكد المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين فابرزيو رومانو، اليوم /الأربعاء/، أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" لم يقدم عرضًا رسميًا من أجل ضم الدولي الألماني أنطونيو روديجر مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح رومانو - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن "الأمر لم يتخط مرحلة المفاوضات مع وكيله، من غير المرجح أن تحسم الصفقة، وسيوقع أندرياس كريستنسن مع برشلونة وسيمدد رونالد أروخو عقده بنسبة 100%".

وأضاف: "تم بالفعل التوصل لاتفاق مع أروخو على بنود العقد الجديد، بما في ذلك قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة".

وارتبط اسم روديجر بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.