قالت شركة الطيران الأمريكية "جيت بلو إيروايز" إنها قدمت عرضا لشراء منافستها سبيريت إيرلاينز.

وبتضمن الاقتراح استحواذ جيت بلو على سبيريت مقابل 33 دولارا للسهم الواحد ، مما يعني أن السعر الإجمالي يبلغ 6ر3 مليار دولار.

وفي شباط/فبراير، توصلت خطوط سبيريت الجوية إلى صفقة اندماج مع فرونتير إيرلاينز. ووفقا لتلك الصفقة، سيحصل مساهمو سبيريت على 9126ر1 سهما من أسهم فرونتير بالإضافة إلى 13ر2 دولار نقدا لكل سهم حالي في سبيريت يمتلكونه. ويعني هذا قيمة 83ر25 دولارا لكل سهم من أسهم سبيريت.

وقالت جيت بلو إنها تعتقد أن اقتراحها يمثل الفرصة الأكثر جاذبية لمساهمي سبيريت.

وذكرت شركة سبيريت في بيان إن مجلس إدارتها سيعمل مع مستشاريها الماليين والقانونيين لتقييم اقتراح جيت بلو و"متابعة مسار العمل الذي تحدده مصلحة سبيريت ومساهميها".