بدأ اليوم الأربعاء إضراب لمدة 24 ساعة استهدف شبكة النقل، وذلك احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السفن سوف تبقى في الموانئ، وبذلك سوف ينقطع الاتصال بين عدد من الجزر والبر الرئيسي حتى منتصف ليل اليوم.

كما سوف يضرب العاملون في السكك الحديدية وقطاع النقل العام في المدن الكبرى لمدة 24 ساعة.

ومع ذلك، لن تتأثر حركة النقل الجوي.

كما سوف تغلق المكاتب الحكومية والهيئات الحكومية الأخرى اليوم، وفقا لما قالته اتحادات النقابات العمالية.

ويشار إلى أن الاضرابات، التي تتم تحت شعار" الاجور ليست كافية، لا يمكن دفع الفواتير"، جاءت بناء على دعوة من اتحادين لنقابات عمالية للقطاعين الحكومي والخاص.