علم موقع 90 مينت البريطاني من مصدر مطلع على المحادثات الجارية بين الدولي المصري محمد صلاح وناديه الإنجليزي ليفربول بأن الطرفين لا يزالان " بعيدان إلى حد ما " بشأن الاتفاق على تجديد تعاقد صاحب الـ29 عاما .

وأكد المصدر أنه في الوقت الحالي، لا يزال الطرفان "بعيدان بعض الشيء" وأن الصفقة الجديدة "ليست في الأفق" في هذه المرحلة ومع ذلك، يواصل الطرفان المحادثات، وهو ما يقدم إيجابيات لليفربول بأن رجال صلاح لم ينسحبوا من المناقشات وأن الأمر مستمر .

ومع ذلك، أفاد المصدر بأنه في حين أن ليفربول سيكون على استعداد للذهاب إلى رقم يتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كراتب لصلاح، فمن غير المرجح أن يتجاوز إلى 400 ألف جنيه إسترليني الذي يطلبها صلاح الذي يتقاضى حاليا 200 ألف جنيه إسترليني.

اللاعب الأعلى أجرًا في آنفيلد حاليًا هو فيرجيل فان ديك الذي يحصل على أقل من 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويُعتقد أن مالكي ليفربول، مجموعة فينواي الرياضية، مستعدون لجعل صلاح اللاعب الأعلى أجراً في النادي.

ويجري صلاح وليفربول محادثات بشأن صفقة جديدة منذ أكثر من عام لكن المفاوضات الأخيرة توقفت في ديسمبر دون التوصل إلى اتفاق أو حتى إغلاقها.

لم يتبق أمام اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سوى 15 شهرًا على صفقته الحالية في آنفيلد، وفي يناير المقبل قد يوقع عقدًا مسبقًا بهدف الرحيل كوكيل مجاني العام المقبل .

لكن ليفربول اتخذ مقاربة جديدة على الأقل واتفق مع ممثلي اللاعب على الانخراط في المحادثات مرة أخرى.

ويعتقد صلاح ، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا هذا الصيف، أنه لا يطلب أجرًا لا يستحقه، وكواحد من أفضل اللاعبين في أوروبا، كما أن مستواه جذب برشلونة وريال مدريد.