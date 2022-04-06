يتوقع الخبراء في مجموعة سويد بنك المصرفية السويدية بدء البنك المركزي السويدي زيادة أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع معدل التضخم نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن التضخم خلال الشهور الأولى من العام الحالي تجاوز توقعات البنك المركزي السويدي، في حين أشار صناع السياسة النقدية في البنك المركزي مؤخرا إلى استعدادهم لتغيير السياسة النقدية من أجل التصدي لارتفاع الأسعار.

ويتوقع محللو سويد بنك وصول معدل التضخم في السويد وفقا لمقياس البنك المركزي إلى 6% خلال الربيع الحالي، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل اجتماع من اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك حتى نيسان/أبريل 2023 ليرتفع سعر الفائدة من صفر في المئة حاليا إلى 5ر1%.

في الوقت نفسه يتوقع خبراء سويد بنك نمو الاقتصاد السويدي خلال العام الحالي بنسبة 8ر2% من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 4ر3% كما كانوا يتوقعون في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما يتوقعون نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 3ر2% وليس بنسبة 2ر2% وفق التوقعات السابقة.

ورفع المحللون توقعاتهم لمعدل التضخم في السويد خلال العام الحالي إلى 5% مقابل 2ر3% في التوقعات السابقة، في حين يتوقعون تراجع التضخم خلال العام المقبل إلى 5ر2% وليس إلى 9ر1% وفق التوقعات السابقة.