خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا.

ويتوقع البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 2ر5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 9ر6% خلال العام الماضي، الذي كان قد شهد تعافيا قويا للطلب المحلي ونموا في الصادرات. كما يتوقع البنك نمو المنطقة بمعدل 3ر5% خلال العام المقبل.

وقال البنك في تقريره السنوي إن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى اضطراب حاد في النظرة المستقبلية لدول آسيا النامية التي مازالت تتعامل مع جائحة كورونا... الحرب تؤثر بالفعل على الاقتصادات في المنطقة من خلال الزيادات الحادة في أسعار السلع مثل النفط، والاضطراب الشديد في أسواق المال العالمية".

وقال ألبرت بارك كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ كانت قد "بدأت الوقوف على قدميها، حيث كانت تخرج ببطء من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا" قبل الحرب.

وأضاف: "ومع ذلك يمكن أن تبدد حالة الغموض الجيوسياسي وأي تفش جديد لفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه قوة دفع هذه الاقتصادات... سيتعين على حكومات المنطقة التحلي باليقظة والاستعداد للتحرك لمواجهة أي مخاطر".

كما حذر تقرير البنك من عوامل أخرى قد تمثل خطرا على اقتصادات المنطقة مثل معدلات التضخم المرتفعة في ظل تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على التجارة والإنتاج، وكذلك اضطراب الأوضاع المالية نتيجة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة متسارعة.